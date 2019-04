Violenza di gruppo in un circolo privato, due arresti a Viterbo: uno è consigliere Casapound

Viterbo, 29 Apr 2019 – La Polizia di Stato di Viterbo sta eseguendo due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani viterbesi, responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una cittadina italiana di 36 anni. Il reato si è consumato all’interno di un circolo privato di Viterbo di cui glia utori del reato avevano in quel momento l’uso esclusivo. Uno dei due arrestati è un consigliere comunale eletto con Casapound in un comune del viterbese.

I giovani viterbesi arrestati dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, hanno diciannove e ventuno anni. I due, appartenenti al movimento politico di estrema destra CasaPound (uno è consigliere comunale di minoranza a Vallerano), hanno abbordato una trentaseienne in un locale della città dove, insieme, hanno bevuto. Successivamente l’hanno invitata nel circolo privato in cui gli aderenti al movimento si riuniscono, in zona San Faustino. Qui hanno proseguito a bere e hanno tentato un approccio che la donna avrebbe declinato. A questo punto i due l’avrebbero colpita al volto, stordita, denudata e abusata brutalmente. Le violenze sarebbero state riprese con i telefonini. Va precisato che, in quel momento, il circolo dove sono soliti riunirsi questi ragazzi, era ad uso esclusivo dei due.

Il vicepremier, Luigi Di Maio, scrive in una nota che “quanto accaduto a Viterbo è scioccante. I balordi che hanno violentato questa ragazza la pagheranno cara. Se quanto riporta la stampa in queste ore corrisponde al vero mi auguro si facciano 30 anni di galera. La mia vicinanza e tutto il sostegno possibile alla donna e alla sua famiglia”.

“In attesa che la giustizia accerti la verità dei fatti, Casapound ha deciso di espellere in via cautelativa i due militanti del Movimento arrestati nel viterbese per violenza sessuale, vista la gravità delle accuse contestate”. Lo fa sapere il presidente di Casapound Italia Gianluca Iannone, annunciando inoltre che “domani Francesco Chiricozzi formalizzerà le sue dimissioni da consigliere comunale di Vallerano