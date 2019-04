Elezioni Spagna, grande vittoria dei socialisti. Doppiati i Popolari e l’estrema destra non sfonda

Madrid, 29 Apr 2019 – Le elezioni anticipate in Spagna vedono il successo dei socialisti del premier uscente Sánchez, ma pare assai difficile formare una maggioranza stabile.

Dopo lo spoglio del 99,68% delle sezioni per la Camera, il Psoe è in testa con 123 seggi (28,7%), a seguire il Partito popolare al minimo storico con 66 seggi (16,7%), Ciudadanos in aumento con 57 seggi (15,8%), Podemos in forte calo con 42 seggi (14,3%) e infine l’estrema destra di Vox, che entra per la prima volta in Parlamento, con 24 seggi (10,3%). Gli altri partiti hanno il 10,1%.

Tra i partiti regionalisti, i repubblicani catalani di Erc avrebbero 15 seggi, Junts per Catalunya 7, il Partito nazionalista basco (Pnv) sei e un’altra lista basca, EH-Bildu, 4. Altri 6 seggi vanno a formazioni locali minori.

“Ha vinto il futuro e ha perso il passato”, ha detto il leader socialista nel suo primo discorso dopo la vittoria elettorale. Sánchez ha sottolineato che la Spagna ha una democrazia solida e che il voto ha inviato tre chiari messaggi: no alla reazione e alla rivoluzione, ma guardare al futuro; si può vincere contro l’autoritarismo e l’estremismo; gli elettori vogliono che il Psoe governi. Il premier uscente ha poi aggiunto che il nuovo esecutivo ha davanti tre obiettivi: impegnarsi per la giustizia sociale; tutelare la convivenza senza scontri territoriali; lottare contro la corruzione. Sánchez ha assicurato che il nuovo governo sarà il governo di tutti gli spagnoli e che tenderà la mano a tutti, ma all’interno della Costituzione. “Questa è l’unica condizione -ha rimarcato-: il rispetto della Costituzione”. Infine, il leader socialista ha garantito che il nuovo governo sarà filo-europeo e si impegnerà per rafforzare l’Europa e non per denigrarla.

Il leader dei Popolari, Pablo Casado, ha affermato che guiderà “in modo responsabile” l’opposizione parlamentare. E poi: “Ci mettiamo a lavorare da subito. Sono una persona che non rifugge le responsabilità: il risultato è molto negativo. Al Pp piace vincere e sono diverse elezioni che peggioriamo il nostro risultato”. Casado ha anche però puntato il dito contro la frammentazione della destra.

Per il leader di Vox, Santiago Abascal, “possiamo dire a tutta la Spagna che Vox è qui per rimanerci, questo è solo l’inizio”. Deluso il leader di Podemos, Pablo Iglesias: “Non sono i risultati in cui speravamo, ma abbiamo sfatato le peggiori previsioni. Dobbiamo essere ottimisti”.

Come in molti paesi dell’Europa continentale, il voto segna il declino del bipolarismo e apre uno scenario incerto per la formazione dell’esecutivo. Nessuna delle coalizioni avrebbe almeno 176 seggi, dando il ruolo di ago della bilancia alle forze regionaliste.

Nelle precedenti elezioni, i Popolari ebbero il 33,0% e 137 seggi, il Psoe il 22,6% e 85 seggi, Podemos conquistò il 21,2% (71) e Ciudadanos il 13,6% (32).

La consultazione odierna ha avuto una partecipazione record: ha votato il 75,8%, con un aumento del 9% rispetto alle precedenti politiche.