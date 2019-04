Cagliari, 29 Apr 2019 – Sono oltre un migliaio, in Sardegna, le imprese della termoidraulica, impiantistica, autoriparazione e meccanica, che devono adeguarsi alla normativa sul trattamento dei gas fluorurati, i pericolosi “gas serra”, situazione che sta turbando i sonni di migliaia di imprenditori del settore in tutta Italia.

È questo l’obbligo sull’F-Gas, imposto da un recente Decreto Presidenziale, in attuazione al Regolamento Comunitario, a tutte le aziende e i professionisti che installano, riparano, manutengono e smantellano sistemi e impianti contenenti tali gas, e quindi verso tutte le attività che hanno a che fare con pompe di calore, lavatrici industriali, frigoriferi, condizionatori e climatizzatori. Le imprese già certificate dovranno iscriversi a un registro telematico, la “Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas”, mentre quelle senza certificazione dovranno prima ottenere il “patentino”. Per chi non applica la norma sono previste sanzioni, la cui entità verrà comunicata nelle prossime settimane.

Il Dpr in questione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio scorso, attua il Regolamento Europeo del 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e abroga il Regolamento Europeo del 2006.

Per supportare le imprese sarde nella conoscenza della nuova normativa e dei relativi adempimenti, e approfondire i principali aspetti tecnici della regolamentazione europea e delle direttive applicate al contesto nazionale, Confartigianato Imprese Sardegna ha organizzato 3 seminari gratuiti, che approfondiranno argomenti quali la certificazione F-Gas delle persone e delle imprese, e le novità introdotte dall’entrata in vigore del Reg. 517/14, del DPR 146/2018 con focus sulle attività relative alla certificazione, sorveglianza e rinnovo per le persone fisiche e le imprese in ambito F-GAS. Gli eventi si avvarranno della partnership tecnica della società ICIM S.p.a., ente di certificazione nei settori di meccanica, termoidraulica, impiantistica, sicurezza anti effrazione, leader nella certificazione delle figure professionali.

Il primo appuntamento, per il sud Sardegna, è previsto per lunedì 6 maggio a Cagliari, presso il Caesar’s Hotel (via Darwin 2), con inizio alle ore 17.00. Il secondo, per le imprese del centro Sardegna, martedì 7 a Macomer, sempre con inizio alle ore 17.00, presso la Sala Convegni ex Caserma Mura, viale Gramsci. Per il nord dell’Isola, l’appuntamento è fissato per mercoledì 8 a Sassari, con inizio alle ore 17.00 presso la Confartigianato Sassari in via Alghero 30.

In ogni evento, i lavori saranno aperti dai saluti dai responsabili territoriali di Confartigianato, cui seguirà l’intervento di ICIM SpA.

L’accesso ai seminari, liberi e gratuiti, con adesione anticipata attraverso il sito www.confartigianatosardegna.it, è destinato alle imprese dei settori meccanica, termoidraulica, impiantistica che si occupano di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio, commutatori elettrici ma anche di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; recupero di gas fluorurati a effetto serra da circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse, circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici fissi

Confartigianato Sardegna sottolinea come siano state accolte le modifiche sollecitate per chiarire e rendere meno onerosi alcuni adempimenti.

Tra le principali novità, è stata recepita la richiesta di eliminare l’obbligo di redigere un Piano di qualità per le imprese non previsto dal Regolamento Ue e di sostituirlo con una procedura semplificata. Com