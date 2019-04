Comune di Cagliari approva Bilancio pluriennale di previsione 2019 – 2021

Cagliari, 29 Apr 2019 – Il Commissario straordinario Bruno Carcangiu ha approvato il bilancio pluriennale di previsione 2019 – 2021 già predisposto dalla giunta uscente del sindaco Massimo Zedda.

Saranno ora più agevoli tutte le procedure di spesa senza dover ricorrere alla limitazione degli impegni in dodicesimi.

Tra le novità di quest’anno, l’iscrizione in bilancio degli utili del CTM per oltre 3 milioni di euro, che saranno destinati alla realizzazione del centro intermodale di piazza Matteotti.

Rimane sostanzialmente invariata la politica tariffaria.

Di rilievo la vendita della caserma del Vigili del Fuoco al Ministero dell’Interno, per circa 4 milioni di euro, che verranno interamente destinati alle manutenzioni.

“Un ringraziamento particolare – sottolinea il Commissario Carcangiu – va ai Revisori dei conti che hanno lavorato senza sosta, predisponendo il documento finanziario per l’approvazione in tempi rapidissimi. Ora i servizi potranno procedere agli impegni di spesa senza i vincoli dell’esercizio provvisorio. L’approvazione del bilancio di previsione consentirà anche di procedere allo svolgimento dei concorsi già programmati per il triennio 2019 – 2021”.

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna, Bruno Carcangiu ha assunto le prerogative di Sindaco, Giunta e Consiglio, che manterrà fino alla proclamazione del nuovo sindaco di Cagliari previsto a fine giugno dopo l’eventuale turno di ballottaggio.

Il bilancio di previsione può essere visionato dal link sotto indicato. Com