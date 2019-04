Arrestato giovane di Selargius per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Quartu Sant’Elena (Ca), 29 Apr 2019 – Questo pomeriggio, a Selargius, nel corso di un mirato servizio antidroga, i carabinieri della Stazione della città, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Simone Danilo Sitzia, 26 anni, disoccupato del posto.

I militari, al termine di perquisizione personale e domiciliare condotta con l’ausilio di una unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno rinvenuto circa 50 grammi complessivamente di sostanze stupefacenti di cocaina, marijuana, hashish e la somma in denaro contante di 25.935 euro, in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Quindi Sitzia, al termine delle formalità di rito, è stato riportato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani dall’A.G.