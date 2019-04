Sondaggi Spagna, in testa i socialisti davanti ai popolari

Madrid, 28 Apr 2019 – A urne appena chiuse in Spagna, gli opinion poll dell’emittente Rtve premiano il partito socialista, che otterrebbe il 28,1% dei voti (116-121 seggi) ma non sarebbe in grado di governare da solo. Il partito popolare scende al 17,8% (69-73 seggi).

A Podemos, in calo, viene attribuito il 16,1% (42-45 seggi), a Ciudadanos viene assegnato il 14,4% (48-49 seggi) e a Vox il 12,1% (36-38 seggi).

Nelle precedenti elezioni, i Popolari ebbero il 33,0%, i socialisti il 22,6%, Podemos conquistò il 21,2% e Ciudadanos il 13,6%.

La consultazione odierna ha avuto una partecipazione record: alle 18 aveva votato il 60,7%, con un aumento del 9,5% rispetto alle precedenti politiche.