Scritte di minaccia contro le forze dell’ordine sul muro del Palazzo Comunale di Iglesias: denunciate due persone.

Iglesias, 28 Apr 2019 – Delle scritte di minaccia sono apparse nella notte tra venerdì e sabato sul muro del palazzo comunale di via Isonzo a Iglesias, effettuate con spray di colore rosso, con frasi offensive e contro carabinieri e polizia oltre ad alcuni simboli come croci o “A” anarchiche. Subito dopo il loro ritrovamento sono subito partite le indagini degli investigatori della compagnia cc e del Commissariato di P.s. della città ed unendo gli sforzi sono iniziati da subito accertamenti e perquisizioni. Sono state però le telecamere di sorveglianza a dare l’input importante: infatti sono stati ripresi due giovanissimi scavalcare i cancelli del comune per fare le scritte sui muri.

Alcune caratteristiche inequivocabili, come tatuaggi sul viso, hanno immediatamente portato gli i carabinieri e agenti a sospettare un 21enne di Iglesias con alcuni precedenti di polizia: nella mattinata di domenica il giovane è stato sottoposto a perquisizione e trovato in compagnia di un conoscente di Uta, anch’egli di 21 anni, con precedenti per droga, che da subito è sembrato corrispondere alla seconda persona inquadrata dalle telecamere.

I due hanno infine confessato: oltre al vilipendio delle istituzioni, alle minacce aggravate e l’oltraggio, dovranno rispondere anche del danneggiamento al palazzo comunale che ha costretto gli operai a rimuovere immediatamente le scritte.

Alla base del gesto semplicemente livore per dei controlli, legittimi, ai quali erano stati sottoposti in tempi recenti. I due sono stati denunciati dalla Stazione Carabinieri di Iglesias e dal Commissariato di Polizia, che hanno operato congiuntamente.