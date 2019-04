Incidenti stradali: muore giovane motociclista di Sarule

Nuoro, 28 Apr 2019 – Intorno alle 20:00 circa di ieri, sulla SS 128 al km 134+400, zona del lago di Gavoi, si è verificato un incidente stradale in cui è morto un giovane motociclista di 29 anni, di Sarule che per cause in corso di accertamento verosimilmente ha perso il controllo della sua moto honda CBR 600 ed è andato ad impattare violentemente sulla sede stradale.

Sul posto subito dopo l’allarme sono giunti i sanitari di una unità del 118, nel vano tentativo di rianimare il motociclista, i Carabinieri di Gavoi e dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Ottana per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente