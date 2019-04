Guida la sua auto sotto gli effetti dell’alcol: 25enne denunciato dai carabinieri della compagnia di Ottana

Ottana (Nu), 27 Apr 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Ottana, anche questa notte, a seguito dei numerosi controlli già effettuati nei giorni scorsi, finalizzati a scongiurare la guida in stato di ebrezza, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria con conseguente ritiro della patente di guida un giovane con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

L’automobilista, un 25enne, stava guidando un’auto con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge, motivo per cui nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, il sequestro del veicolo, che è stato affidato al fratello, e il ritiro della patente di guida.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di scoraggiare le irregolarità.