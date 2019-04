F1 – Gran Premio dell’Azerbaijan: pole di Bottas a Baku, battuti Hamilton e Vettel. Incidente per Leclerc in Q2

Baku, 27 Apr 2019 – Valtteri Bottas beffa all’ultimo istante il compagno di team Hamilton e si prende la pole a Baku in quella che sarà una prima fila tutta Mercedes. Vettel si deve accontentare del terzo tempo, a tre decimi dalla pole. Qualifiche travagliatissime quelle in Azerbaijan, a causa di due incidenti che prolungano di quasi un’ora la sessione. Il secondo di questi urti riguarda la Ferrari di Leclerc, che a metà della Q2 sbaglia l’ingresso della curva in salita del castello e prende le barriere col lato destro. Per il monegnasco, che aveva dominato nelle libere, addio speranze di pole anche se il tempo già ottenuto gli consente di sbarcare in Q3: partirà dalla quinta fila. Le Ferrari si aspettavano molto di più dopo il dominio assoluto nelle due sessioni di libere (la prima era stata annullata).

Ottimi segnali da parte delle Red Bull. Gasly fa il miglior tempo in Q1, poi non prende parte alla Q2 sapendo che dovrà partire dalla pitlane a causa di una penalità (aveva saltato le procedure di peso). Verstappen è il più veloce in Q2 e alla fine ottiene la seconda fila al fianco di Vettel. Buon ottavo tempo per l’Alfa di Giovinazzi, che però perde dieci posti in griglia a causa di una precedente penalizzazione.

Continua il calvario delle Williams, in fondo al gruppo a Baku. La Q1, peraltro, si è chiusa con qualche secondo di anticipo a causa dell’incidente occorso a Kubica nello stesso punto dove andrà a sbattere successivamente Leclerc. Nessuna conseguenza per il pilota polacco, ma per rimuovere la sua Williams è stato ritardato l’inizio della Q2.