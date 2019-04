Venticinque aprile, Festa della Liberazione: omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria

Roma, 25 Apr 2019 – Oggi 25 aprile si celebra il 74mo anniversario della Festa della Liberazione dal nazifascismo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla Ministra della Difesa Elisabetta Trenta, ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con Bandiera e banda. Ha quindi deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite ignoto, all’Altare della Patria. Il Capo dello Stato ha poi osservato un minuto di raccoglimento. Presenti alla cerimonia il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, i Vertici militari e autorità locali.

Il premier Giuseppe Conte poi andrà a deporre una corona di alloro al Mausoleo delle Fosse Ardeatine. Dopo l’omaggio all’Altare della Patria il Capo dello Stato sarà invece a Vittorio Veneto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri ha incontrato al Quirinale gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma: “È al futuro dell’Italia che dobbiamo guardare e quindi l’attenzione va diretta soprattutto ai giovani, affinché sappiano far propri i valori costituzionali”, ha detto Mattarella. “La festa del 25 aprile, decretata dal governo De Gasperi nel ’46 e sanzionata con legge del Parlamento nel ’49, ci stimola a riflettere su come il nostro Paese risorse dopo la tragedia del secondo conflitto mondiale. Furono i giorni del ritrovamento della dignità dell’intera Nazione, davvero un nuovo Risorgimento per il nostro popolo”, ha detto il Capo dello Stato.

“La vostra testimonianza- dice Mattarella alle associazioni- è il riflesso dell’Italia repubblicana, un importante argine di verità, un monito permanente contro interessate riscritture della storia e degli avvenimenti, particolarmente in una fase di profonda trasformazione del rapporto tra informazione e pubblica opinione. E dunque l’attenzione va diretta soprattutto ai giovani affinché sappiano far propri i valori costituzionali”.