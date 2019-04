Incidente sul lavoro: agricoltore di 65 anni, di Sestu investito da un collega con il suo furgone ed è morto sul colpo, indagano i carabinieri della compagnia di Quartu S.E.

Sestu (Ca), 24 Apr 2019 – Nella tarda mattinata di oggi, in località “Seurru” di Sestu, per cause in corso di accertamento, un agricoltore 65enne del posto è stato investito da un furgone guidato da un collega, ed è morto sul colpo.

Sul posto per le indagini i Carabinieri della Stazione di Sestu e del Norm della compagnia di Quartu Sant’Elena.