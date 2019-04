Il prossimo 5 Maggio primarie centro sinistra per eleggere il candidato sindaco di Cagliari: per la prima volta una donna, Francesca Ghirra per il campo progressista.

Cagliari, 24 Apr 2019 – Come quasi tutti sanno, il prossimo 5 Maggio, a Cagliari, si terranno le primarie del centro sinistra per eleggere il candidato Sindaco. E per la prima volta vi sarà una donna, l’assessora comunale uscente, Francesca Ghirra. Donna capace, intelligente ma quello che conta di più, donna seria, preparata culturalmente e politicamente: quindi la donna giusta al posto giusto.

Noi appoggiamo con convinzione la sua candidatura. Siamo con le lei al cento per cento, perché la conosciamo, conosciamo il suo operato, la sua serietà nel suo ‘lavoro’ e la sua inopinabile preparazione politica. E, che non gusta, di specchiata moralità e onestà.

Quindi per noi Francesca Ghirra rimane l’unica candidata capace di sostituire il sindaco Zedda. Perciò invitiamo i lettori e amici di cronacaonline, di appoggiare senza indugio questa candidata perché, in quanto prima donna candidata a Sindaca, siamo sicuri che lavorerà per i cagliaritani e per la città di Cagliari. E sicuramente sarà anche la Sindaca di tutti, chi l’ha votata e chi no.

Brevi cenni su Francesca Ghirra

Assessora alla Pianificazione Strategica e Urbanistica del Comune di Cagliari

Funzionaria presso Regione Autonoma della Sardegna

Studia Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte presso Università di Cagliari

Ha studiato Master di II livello in “Curatore di Arte Contemporanea” presso Università La Sapienza

Ha studiato Laurea in Conservazione dei Beni Culturali presso Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa

Ha studiato presso Facoltà di Lettere e Filosofia

Ha frequentato Liceo Ginnasio Siotto Pintor

