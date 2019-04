Il generale Pintus inaugura la nuova mensa del 1° reggimento corazzato di Capo Teulada

Teulada (Ca), 24 Apr 2019 – Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione della mensa unificata di nuova realizzazione della caserma “S. Pisano” di Capo Teulada sede del 1° Reggimento Corazzato, del 3° Reggimento Bersaglieri e del centro Addestramento Tattico (Cat) di 1° Livello.

La nuova mensa, già sede del refettorio della Caserma Pisano, dopo importanti lavori di ristrutturazione che ha richiesto un investimento di oltre cinque milioni di euro, è stata inaugurata alla presenza del Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Domenico Pintus, e dei Sindaci di Teulda, Santadi, Villaperuccio, San Giovanni Suergiu, Piscinas e Tratalias.

L’inaugurazione ha avuto inizio con una presentazione, nel corso della quale sono state illustrate le caratteristiche tecniche e di funzionamento d’avanguardia della nuova mensa.

A seguire un breve intervento del Generale Pintus, che ha sottolineato l’importanza dell’investimento realizzato dalla Forza Armata, orientato anche a favorire opportunità di lavoro per le aziende e le maestranze locali.

L’inaugurazione si è poi conclusa con la benedizione impartita dal Parroco di Teulada Don Ignazio Porcu e il tradizionale taglio del nastro.

La nuova struttura costruita con materiali innovativi e allestita con strumentazioni e attrezzature di ultima generazione, composta da locali per stoccaggio e lavorazione degli alimenti, locali cucina per la cottura e il confezionamento dei pasti e da 3 sale ricezione per un totale di circa oltre 600 posti a sedere, è in grado di confezionare sino a 6000 pasti giornalieri.