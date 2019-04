Il 4 e 5 maggio appuntamento a Bono con il “Centro Sardegna Minikart”.

Porto Cervo (SS), 24 Apr 2019 – Il 4 e 5 maggio prossimi Bono ospiterà il Centro Sardegna Minikart, corso di sensibilizzazione teorico e pratico di mini go-kart dedicato ai bambini dagli 8 ai 12 anni.

La prima edizione della manifestazione, che si svolgerà nell’accogliente piazza Belvedere (www.comune.bono.ss.it), ha lo scopo di promuovere l’approccio al karting tra i giovanissimi e il binomio sport-turismo nel territorio del Goceano.

La Porto Cervo Racing, organizzatore dell’evento, sarà presente con il suo stand, dove verranno esposte le dotazioni di sicurezza da utilizzare nelle gare automobilistiche, potranno essere visionati foto e video dedicati alla sicurezza stradale, verrà consegnato materiale divulgativo sull’argomento e, oltre allo staff organizzativo composto da istruttori e tecnici specializzati, saranno presenti le Associazioni di volontariato del territorio.

Il “Centro Sardegna Minikart” è un evento formativo: ha come obiettivo quello di responsabilizzare i giovanissimi, sensibilizzarli alla sicurezza stradale, e insegnare le regole, non solo della strada, ma anche del comportamento nello sport. Tra i vari appuntamenti inseriti nella “due giorni”, domenica 5 maggio, alle 11, si terrà la Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale per bambini e adulti, della Porto Cervo Racing a cura di Sandra Medda, relatrice per la Scuderia. Nell’occasione, verranno divulgate le elementari norme di sicurezza stradale, accompagnate da immagini e video e, non ultimo, sarà l’occasione per interagire con i presenti.

La Porto Cervo Racing, oltre all’importante impegno nel diffondere il motorsport, da diversi anni promuove la sicurezza stradale, un tema che sta particolarmente a cuore ai Soci del Team; dal 2002 la Scuderia organizza la campagna di educazione stradale “Correre con l’auto è divertente ma non è un gioco”, negli ultimi anni ha organizzato cinque Campagne di sensibilizzazione alla sicurezza stradale “Io per la strada? Sicuro!” e sei Convegni sulla sicurezza stradale ad Arzachena, Lanusei, Tortolì e Tempio Pausania.

“I giovanissimi sono al centro dell’evento, loro sono il futuro”, commenta Mauro Atzei, presidente della Scuderia Porto Cervo Racing, “un approccio corretto al mondo dei motori deve rappresentare una buona base per la loro crescita e per consolidare la consapevolezza che è bello sfidarsi e confrontarsi sempre nel rispetto delle regole e con il massimo della sportività”.

L’evento, organizzato dalla Porto Cervo Racing in collaborazione con G.T. Shardana Motorsport e il Comune di Bono, sarà supportato dal locale Comitato San Raimondo 2019-Fedales 79 Bono che si occuperà dell’accoglienza durante la manifestazione.

Programma centro Sardegna Minikart – Bono, 4 E 5 maggio 2019

Sabato 4 maggio

Ore 9: Piazza Belvedere – Corso teorico per bambini dagli 8 ai 12 anni (numero chiuso, 40 alunni).

Parteciperanno al corso un Delegato ACI Sport Italia del settore karting, un istruttore di guida, un rappresentante dell’organizzazione ed un esperto motorista per il settore tecnico.

La location verrà allestita con uno stand da 70 mq con banchi, sedie e lavagna, all’esterno verrà allestita una pista da 300/400 mt delimitata con new jersey in plastica.

Presenza stand Porto Cervo Racing con esposizione dotazioni di sicurezza delle gare automobilistiche, con spiegazioni in loco ai presenti, possibilità di provare le dotazioni; visione foto e video dedicati alla sicurezza stradale; consegna materiale divulgativo sull’argomento, compresenza delle Associazioni di Volontariato del territorio.

Ore 9-13: lezione teorica di tecniche e posizione di guida, comportamento in pista, abbigliamento, pneumatici, bandiere di segnalazione e meccanica del kart.

Ore 15-19: sessioni di guida per tutti i partecipanti al corso, consegna casco e tuta ignifuga. I kart saranno dotati di telecomando di sicurezza e bande anti urto.

Ore 20: consegna degli attestati da parte degli organizzatori.

Ore 21: accoglienza collettiva all’anfiteatro comunale, adiacente piazza Belvedere, organizzata dal Comitato

San Raimondo.

Domenica 5 maggio

Ore 11: Piazza Belvedere – Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale per bambini e adulti della Porto Cervo Racing a cura di Sandra Medda, relatrice per la Scuderia. Divulgazione delle elementari norme di sicurezza stradale accompagnate da immagini e video. Interazione con i presenti ed intervento delle associazioni del territorio.

Esposizione delle auto da competizione e dei kart in configurazione gara.

Ore 14: dimostrazioni dei tecnici-professionisti, privati possessori di kart, con sessioni di circa 10 minuti per categoria senza rilevamento di tempi. Per iscriversi inviare un’e-mail a: fedales79bono@tiscali.it oppure scuolakartbono@gmail.com.

Ore 20: accoglienza collettiva con tutti i partecipanti e organizzatori. Com