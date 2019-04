Attività antidroga dei militari della Gdf di Cagliari: arrestato uno spacciatore, sequestrati 7 grammi di cocaina, 26 grammi di marijuana e 54 grammi di hashish.

Cagliari, 24 Apr 2019 – Nella serata di ieri, due pattuglie dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Cagliari, durante un pattugliamento della zona di Quartu S. Elena, hanno notato, nei pressi di uno stabile di Via Roma, un continuo ed anomalo movimento di persone: soggetti che, con fare guardingo e sospettoso, si avvicinavano al portone, entravano rapidamente per uscirne successivamente dopo poche decine di secondi.

E, quindi, ritenuto che all’interno dello stabile potesse svolgersi attività di spaccio di stupefacenti, i Finanzieri hanno deciso d’intervenire perciò, mentre i militari hanno visto che entravano nel portone altri due presunti acquirenti, hanno fatto irruzione e sono riusciti ad intercettare e a bloccare lo spacciatore.

Immediatamente, anche con l’ausilio delle unità cinofile, si è proceduto alla perquisizione dell’abitazione dello spacciatore, all’esito della quale sono stati rinvenuti 7 grammi di cocaina (suddivisi in 16 dosi), 26 grammi di marijuana, 54 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione, 5 coltelli intrisi di sostanza stupefacente, 1 roncola e 70 euro (provento dell’attività di spaccio).

Lo spacciatore, un quartese di 43 anni, è stato dichiarato in arresto per il reato di spaccio e detenzione di stupefacenti nonché per quello di evasione, essendo già sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

L’arrestato sarà processato per direttissima questa mattina.