Operazione dei carabinieri “Pasqua sicura”: 4 persone arrestate, 23 denunciate in stato di libertà, 4 segnalate quali assuntore di stupefacenti.

Nuoro, 23 Apr 2019 – In occasione delle festività Pasquali appena passate, i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro e di tutte le Compagnie dipendenti, hanno attuato sull’intera provincia ed in particolare nelle aree solitamente meta di numerosi turisti ed escursionisti, un massiccio spiegamento di forze finalizzato al contrasto dei fenomeni predatori e di illegalità in genere, soprattutto e considerando che molte abitazioni sono rimaste incustodite per l’assenza dei proprietari impegnati in gite fuori porta, sia in particolare alla tutela dell’incolumità degli utenti delle strade rese sicuramente più caotiche dai numerosi turisti che, come da tradizione, nonostante il tempo non proprio idilliaco.

E, infatti, sono stati aumentati i servizi di perlustrazione con posti di controllo e posti di blocco, nel corso dei quali sono stati effettuati numerosissimi controlli e perquisizioni.

Particolare attenzione è stata riposta alle principali arterie stradali, considerato il notevole incremento della circolazione, ma anche agli esercizi commerciali rimasti aperti, ai luoghi di culto nonché ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza.

Complessivamente sono stati attuati oltre 800 servizi di pattuglia e perlustrazione che hanno visto in campo ben 1.600 Carabinieri impegnati nei piccoli e medi centri così come nelle aree rurali. 3.000 le persone controllate, a bordo di circa 1.870 veicoli, delle quali 4 arrestate, 23 deferite in stato di libertà, 4 segnalate quali assuntori di stupefacenti. Inoltre, sono di circa 5.000 euro le sanzioni contestate per violazioni alle norme del codice della strada.

Quasi 50 le infrazioni elevate per violazioni al Codice della Strada, in alcuni casi con ritiro di patenti e sequestro amministrativo di veicoli che hanno riguardato, dopo i festeggiamenti, le guide in stato di alterazione psicofisica: con un tasso alcoolemico superiore al doppio del limite consentito, circostanza che ha determinato oltre alla sospensione della patente anche il sequestro del veicolo.

Non è mancata in questi giorni anche una costante opera di assistenza agli utenti della strada e non solo, da parte dei Carabinieri, in occasione delle eccezionali avversità atmosferiche in alcune aree della provincia.

Il contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare quali assuntori 4 persone, invece, i carabinieri della Compagnia di Jerzu durante un controllo a due pregiudicati ha permesso di rinvenire un cospicuo quantità di stupefacente e di denaro contante, un coltello a serramanico, il tutto sottoposto sotto sequestro.

Infine, nel corso dei controlli, un pluripregiudicato, sottoposto a misura della detenzione domiciliare, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per evasione perché è stato sorpreso lontano dalla propria abitazione senza un giustificato motivo.

Continueranno i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, con un’azione sempre più attenta e aderente ai bisogni del territorio, a tutela della cittadinanza, invitata a chiamare subito il 112, ovvero recarsi in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere