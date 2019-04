Le vittime accertate nella strage dello Sri Lanka sono310: ieri nuova esplosione nella capitale Colombo

Colombo, 23 Apr 2019 – Sale a 40 il numero delle persone arrestate nello Sri Lanka in merito agli attacchi esplosivi del giorno di Pasqua, che hanno causato almeno 310 morti e circa 500 feriti. Lo rende noto oggi la polizia. Tra gli arresti anche l’autista di un furgone che sarebbe stato usato dai kamikaze e il proprietario di una casa dove alcuni di loro vivevano.

Una nuova esplosione si è verificata ieri a Colombo. L’esplosione si è verificata in un furgone, nei pressi della chiesa di Sant’Antonio, già colpita ieri, mentre gli artificieri stavano lavorando per neutralizzare l’ordigno. Il giornalista di Repubblica Raimondo Bultrini è rimasto ferito lievemente da una scheggia. Si è creato il panico tra le persone che si trovavano nelle vicinanze, che sono scappate urlando.

Continua a salire il numero dei morti degli attacchi di Pasqua: 310, tra loro almeno 36 stranieri. Sono circa 500 feriti. Le autorità hanno annunciato un nuovo coprifuoco dalle 20 locali (le 16.30 in Italia).

Sempre ieri la polizia dello Sri Lanka ha trovato 87 detonatori vicino la principale stazione di autobus di Colombo. Lo ha detto un portavoce delle forze dell’ordine secondo quanto riportato dal Guardian.

Continuano le polemiche dopo che si è saputo che capo della polizia, l’11 aprile, aveva lanciato l’allerta su un rischio di attacchi kamikaze in chiese importanti.

L’Interpol sta mettendo in piedi un team di investigatori, compresi esperti nell’identificazione di “disaster victims”, da inviare nello Sri Lanka a sostegno delle autorità locali. Lo fa sapere la stessa Organizzazione internazionale della polizia criminale, che specifica che il suo “Incident Response Team” (Irt) comprende specialisti nell’esame delle scene del crimine, esperti in esplosivi e agenti del controterrorismo.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiamato il primo ministro dello Sri Lanka Wickremesinghe per fargli le condoglianze. Si tratta di “uno dei più letali eventi terroristici dagli attacchi dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti”, ha detto Trump. Il Presidente Usa ha promesso al premier “il sostegno degli Stati Uniti allo Sri Lanka nel portare i responsabili alla giustizia”. In più, i due leader hanno riaffermato “il loro comune impegno nella lotta contro il terrorismo globale”.

Le prime indicazioni dell’intelligence americana sono che il gruppo responsabile degli attacchi terroristici nello Sri Lanka era ispirato dall’Isis, riporta la Cnn citando funzionari Usa.

La lotta al “terrorismo islamico radicale” che ha colpito ieri lo Sri Lanka “è anche quella dell’America”, ha dichiarato oggi il segretario di stato Mike Pompeo in una conferenza stampa. “Il terrorismo islamico radicale resta una minaccia, dobbiamo restare attivi e vigili”, ha aggiunto.

Ieri otto esplosioni in Sri Lanka, nel giorno di Pasqua, hanno colpito chiese e hotel, facendo una strage. Il bilancio provvisorio è di almeno 290 vittime e circa 500 feriti.

A Colombo è stato colpito il santuario di Sant’Antonio, gli hotel di lusso Shangri-La, Kingsbury e Cinnamon Grand Colombo; un piccolo hotel a Dehiwala, periferia meridionale, vicino allo zoo. A Negombo, a nord della capitale, è stata colpita una chiesa. Un’altra chiesa è stata attaccata a Batticaloa, nell’est del Paese, nella parte opposta dell’isola.

Tra le vittime degli attentati nello figurano anche tre dei quattro figli del miliardario danese Anders Holch Povlsen, proprietario della catena Bestseller e principale azionista della britannica Asos.

Tra le vittime degli attentati nello Sri Lanka c’è anche una cingalese di 55 anni, Haysinth Rupasingha, che lavorava come badante e abitava a Catania dagli anni Novanta. Ha perso la vita mentre era nella chiesa di San Sebastiano a Katuwapitiya nella provincia di Negombo. La donna, sposata con un suo connazionale rimasto in Sicilia, era nel suo Paese d’origine per trascorrere le vacanze pasquali in compagnia di amici e parenti in attesa di proseguire per l’Australia dove vive la sua unica figlia.

Sono almeno 24 le persone sospette arrestate finora. Secondo il premier Ranil Wickremesinghe, “finora i nomi emersi sono tutti locali” ma gli inquirenti stanno cercando di verificare se i terroristi avessero eventuali “contatti all’estero”.

“Non crediamo che gli attacchi siano stati realizzati da persone di questo Paese. C’è una rete internazionale senza la quale questi attacchi non sarebbero stati portati a termine”, ha detto un portavoce del governo, Rajitha Senaratne, durante una conferenza stampa sugli attentati di Pasqua in Sri Lanka.

Erano sette gli attentatori kamikaze che ieri hanno compiuto la strage nello Sri Lanka, ha reso noto un funzionario del governo che si occupa delle indagini forensi degli attacchi. Il funzionario, Ariyananda Welianga, ha aggiunto che gran parte degli otto attentati sono stati realizzati da una persona ciascuno, mentre in almeno un attacco – quello all’hotel Shangri- La di Colombo – gli attentatori erano due.

Non si sa molto del Thoweed Jamath Nazionale, gruppo islamista locale cui viene addossata la responsabilità degli attentati. Secondo Alan Keenan, direttore per lo Sri Lanka dell’International crisis Group, potrebbe trattarsi dello stesso movimento protagonista lo scorso anno di un “piccolo ma importante incidente”. A dicembre nella città di Marwanella, ha ricordato parlando con la Bbc, alcune statue di Buddha vennero fatte a pezzi e la polizia arrestò un gruppo di giovani che erano stati studenti e seguaci di un predicatore. Il nome di quest’ultimo era contenuto nel documento dell’intelligence circolato ieri”.

Il gruppo – esplicitamente citato nel recente rapporto di polizia che avvisava del rischio di attacchi contro chiese e contro l’Alta Commissione dell’India – sarebbe nato dalla scissione da un’altra formazione islamica estremista, Sri Lanka Thowheed Jamath (SLTJ), il cui leader Abdul Razik era stato arrestato nel 2016 per incitamento all’odio contro i buddhisti. Ma le autorità del paese insistono sui legami esterni di chi ha agito, su chi ha preparato gli ordigni, sulla provenienza degli attentatori suicidi, perché – ha affermato il portavoce del governo, Rajitha Senaratne, “non crediamo che una piccola organizzazione interna a questo paese possa aver fatto tutto questo”.

“Gruppi terroristici” continuano a pianificare attacchi in Sri Lanka. L’allerta, citata dalla Reuters, è stata emanata domenica dal Dipartimento di Stato Usa, secondo il quale “hotel e luoghi di culto” restano tra gli obiettivi, ai quali si aggiungono località turistiche, centri commerciali, aeroporti e altre aree pubbliche.

​Il capo della polizia era stato allertato da un servizio straniero di intelligence e aveva emanato un’allerta a livello nazionale l’11 aprile, segnalando il rischio di attentati kamikaze contro “chiese importanti” e contro la rappresentanza diplomatica indiana a Colombo, pianificati dal gruppo radicale islamico National Thowheeth Jama’ath (Ntj).

Sarebbero almeno 35 gli stranieri tra le vittime delle esplosioni in Sri Lanka. Le nazionalità accertate al momento sono: USA, Gran Bretagna, Francia, Danimarca, Portogallo, Cina, Giappone, Turchia, Pakistan, Marocco, India e Bangladesh.

“Finora non risultano vittime italiane ma prosegue il lavoro dell’unità di crisi della Farnesina e dell’Ambasciata d’Italia a Colombo per le opportune verifiche”, fanno sapere fonti del ministero degli Esteri.

Ieri la Farnesina aveva confermato in un tweet che l’unità di crisi era al lavoro, insieme all’Ambasciata d’Italia: nel tweet era indicato anche un numero di telefono a cui rivolgersi per eventuali segnalazioni: 00390636225.

Una bomba artigianale è stata trovata ieri e disinnescata vicino al principale aeroporto internazionale dello Sri Lanka; l’ordigno è stato trovato nella serata locale, poche ore dopo la serie degli attacchi della domenica di Pasqua.

È stata una pattuglia dell’aeronautica militare impegnata in una ricognizione di routine a fare la scoperta: l’ordigno è stato trovato in strada, molto vicino all’aeroporto principale del Paese, il Bandaranaike International, noto anche come aeroporto Katunayake o Colombo International, situato vicino la capitale. Gli artificieri lo hanno fatto brillare in maniera controllata senza che ci fossero danni. Dopo la serie di attentati della mattina, l’aeroporto era già in una situazione di massima allerta.