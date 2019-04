Arrestate due persone dagli agenti della Sezione Volanti di Sassari per furto aggravato

Sassari, 23 Apr 2019 – Personale della Polizia di Stato di Sassari ha arrestato per furto aggravato un 50enne ed un 35enne, entrambi sassaresi, con precedenti di polizia.

Nella serata di Pasqua, gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti nel quartiere San Paolo, sulla base di alcune segnalazioni che evidenziavano un furto in atto ad opera di due individui, presso lo studio di un geometra.

Dalle indicazioni fornite alla centrale operativa, i due equipaggi delle Volanti sono riusciti ad individuare i ladri, che si allontanavano dal luogo con una aspirapolvere.

Quindi i due malviventi come hanno visto le auto della Polizia hanno tentato la fuga ma sono stati subito bloccati. In seguito, durante la perquisizione, uno dei due è stato trovato in possesso di un orologio di marca, un paio di occhiali ed uno smartphone, risultati essere stati rubati dallo studio professionale.

Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura e questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti di entrambi l’obbligo di dimora.