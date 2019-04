Maltempo: venti forti, mare mosso. Muore turista francese in un naufragio in Sardegna

Cagliari, 22 Apr 219 – Questo pomeriggio, davanti alle coste del sud della Sardegna una barca a vela si è rovesciata a causa del forte vento di scirocco e un turista francese, sbalzato in acqua dalle onde, è morto annegato. Invece la donna che si trovava con lui è stata tratta in salvo. Il naufragio è avvenuto davanti alle coste di Porto Corallo, nel Comune di Villaputzu.

La barca, naufragata davanti alle coste di Porto Corallo, era partita da Santa Maria Navarrese e stava cercando riparo in porto. Proprio mente la barca entrava in porto ha “scuffiato” scaraventando in acqua i due occupanti. Alla scena hanno assistito gli ormeggiatori dello scalo di Porto Corallo che si sono precipitati a soccorrerli. Su posto sono arrivati le motovedette della guardia costiera, i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. In poco tempo i soccorritori hanno raggiunto la donna salvandola. Con lei anche il cane, in viaggio con la coppia. Del compagno di bordo invece nessuna traccia. La guardia costiera dopo avere passato palmo a palmo la costa del Sulcis ha recuperato il corpo incagliato tra gli scogli.

Allerta gialla per rischio temporali su Umbria, Molise e Lazio. Il forte vento di scirocco, che ha raggiunto i 60 chilometri l’ora, e il mare molto mosso, che ha toccato forza sette, tiene bloccati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti dirette alle Eolie. A Palermo diversi interventi dei vigili del fuoco, tettoie divelte e danni alle auto. Chiusa la riserva dello Zingaro. Nonostante le previsioni – rileva Coldiretti – il 40% degli italiani ha programmato la tradizionale gita fuoriporta, con il picnic nel verde.

Attenzione dunque alle raffiche di scirocco con punte fino a 110/140 km/h specie sulla Sardegna e sui settori centro occidentali della Sicilia. Questo flusso di correnti da Sud Est pescano l’aria direttamente dal deserto del Sahara, tra Algeria, Tunisia e Libia. I venti, che risalgono di latitudine, trasportano un massiccio carico di sabbia sahariana che sta transitando anche sulle nostre regioni. Per questo motivo i cieli si tingono di un color tra il giallognolo ed il rosso opaco.

Domani una forte perturbazione atlantica colpirà il Nord e il Centro a suon di temporali, rovesci e possibili nubifragi sui settori alpini e prealpini, nel frattempo il tempo migliorerà al Sud col ritorno del sole. Nei giorni successivi il tempo continuerà a rimanere molto instabile al Nord con temporali sparsi anche il 25 aprile, mentre al Centro-Sud tornerà a splendere il sole in un clima via via più caldo.

Ripresa la circolazione sulla Messina-Palermo dove dalle 6,50 era interrotto il tratto di linea fra Caronia e S. Stefano di Camastra, per la presenza di un albero sui binari. La circolazione era stata sospesa anche fra Barcellona e Patti, sia nel tratto di linea “lento” che su quello veloce, per guasti alla linea elettrica di alimentazione dei treni causati dal forte vento e per la presenza di un telone sulla linea elettrica fra le stazioni di Oliveri-Tindari e Novara-Montalbano-Furnari.

Stop ai collegamenti con le isole Eolie a causa del forte scirocco con raffiche fino a 60 chilometri orari e mare a forza sette: aliscafi e traghetti sono bloccati nel porto di Milazzo, dopo che la nave che aveva raggiunto l’arcipelago nel giorno di Pasqua è rientrata in serata con molti turisti che hanno deciso di anticipare il rientro per non restare bloccati.

Sospesi anche i collegamenti interni con le isole minori delle Lipari mentre ci sono stati danni in alcuni approdi a causa del forte vento che ha causato la rottura delle cime. A causa del forte vento è stato annullato lo spettacolo pirotecnico che avrebbe dovuto accompagnare la processione di Pasqua a Marina corta, sull’isola di Lipari. Sempre in Sicilia, interrotti anche i collegamenti marittimi con l’isola di Ustica. Ad Alicudi, una violenta mareggiata ha danneggiato il punto di attraccato degli aliscafi del porto mettendo a rischio il prossimo approdo di veloci mezzi nell’isola dell’Arcipelago. Nel vecchio pontile aliscafi invece le mareggiate hanno portato via un parabordo verticale. I lavori nel porto erano stati ultimati da circa due mesi.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo