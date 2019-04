Maltempo in Sardegna: A Pasqua venti e mareggiate sulla Sardegna

Cagliari, 20 Apr 2019 – Diramato dalla Protezione Civile un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate. Dalla mezzanotte di oggi (sabato 20 aprile) e per tutta la giornata di Pasqua (domenica 21 aprile), la Sardegna sarà interessata da vento forte. Sino alle ore 6 del 22 aprile (Lunedì dell’Angelo) è previsto inoltre un marcato rafforzamento sino a burrasca da Est-Sud-Est, in particolare sul settore Sud-Occidentale dell’Isola (Iglesiente, Sulcis e Oristanese). Mareggiate saranno invece possibili sui versanti esposti del Golfo di Cagliari.

Norme di comportamento e avviso al link più sotto indicato. Com