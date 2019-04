Pregiudicata di Cagliari arrestata dai carabinieri a Sardara perché trovata in possesso di 1,3 chilogrammi di marijuana.

Cagliari, 19 Apr 2019 – Nel pomeriggio di ieri, in Sardara (SU), militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, hanno arrestato Pamela Dessì, di 35 anni, con vari precedenti penali, disoccupata, mentre trasportava 1,2 chilogrammi di marijuana.

I militari impiegati in un servizio di prevenzione in quel centro, hanno notato lungo via Ticino, la donna che con circospezione percorreva a piedi quel tratto di strada con a seguito una grossa valigia.

Pertanto i militari hanno deciso di sottoporla a controllo rinvenendo all’interno del bagaglio, il non modesto quantitativo di droga suddivisa in più confezioni. E subito è scattata la perquisizione domiciliare, eseguita a Cagliari, durante la quale sono stati inoltre sequestrati 32 grammi circa di cocaina, 10 di hashish, materiale vario per la pesatura e il confezionamento della droga, nonché la somma contante di 2.700 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita.

Quindi la pregiudicata è stata portata in caserma per le formalità di legge e poi trasferito e rinchiusa nel carcere di Uta dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per risalire al circuito di approvvigionamento e vendita.