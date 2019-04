Comune di Cagliari comunica che lunedì 22 aprile il servizio di raccolta della plastica non sarà effettuato

Cagliari, 19 Apr 2019 – Lunedì 22 aprile il servizio di raccolta della plastica in città non potrà essere effettuato a causa della indisponibilità, per chiusura il giorno di Pasquetta, degli impianti che ricevono tale rifiuto.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da martedì 23 aprile secondo il consueto calendario di raccolta.

L’amministrazione comunale si scusa per il disagio e chiede la collaborazione di tutti cittadini. Com

