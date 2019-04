Cagliari, 19 Apr 2019 – Avere la giusta immagine, farsi scegliere dal cliente, vendere i propri servizi e i propri prodotti.

Sono questi i tre passaggi fondamentali che, quotidianamente, le aziende e i professionisti compiono per battere la concorrenza e stare sul mercato. Ma nel mondo imprenditoriale e professionale far percepire il proprio valore, differenziarsi dai competitors e, soprattutto, farsi preferire al primo colpo, diventa ogni giorno più difficile.

Per far fonte a queste necessità, agli imprenditori e ai professionisti della bellezza, Confartigianato Imprese Sardegna, ha deciso di dedicare un percorso formativo di “personal branding”, legato all’immagine, attraverso il quale sarà possibile imparare a valorizzare l’immagine personale per renderla coerente con quella aziendale. L’incontro di presentazione, veloce, utile, efficace e gratuito, pensato soprattutto per le micro, piccole e medie imprese, si terrà mercoledì 24 aprile alle ore 18.00 presso The Net Value in viale La Playa 15 a Cagliari. Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi su https://www.sardegnaimpresa.it/

Per la prima volta nell’Isola, quindi, ai partecipanti sarà illustrato il percorso formativo che permetterà a chi frequenterà i corsi di accedere a un patrimonio di conoscenze avanzate, e di essere accompagnato, durante la “trasformazione” con il metodo del coaching one-to-one.

Troppo spesso la brand identity è associata all’esigenza di promuovere l’immagine finale che l’azienda vorrebbe proiettare sul mercato e, spesso, questo si rivela un errore, perché questa non va confusa con la pubblicità ma va costruita strategicamente e deve nascere dall’idea di business che muove l’impresa, per poi svilupparsi con coerenza rispetto a tutto ciò che la marca, e non solo il prodotto o il servizio, intende comunicare al mercato e ai propri clienti.

Recenti studi, hanno dimostrato come i clienti cerchino il lato umano dietro al marchio. Se i dipendenti divulgano sui social i contenuti aziendali, l’interazione del post aumenta del 561% (dato MSL Group); da dati Nielsen, il 66% degli utenti si fida delle opinioni on line dei consumatori pur non conoscendoli; il 70% dei responsabili delle risorse umane di 24 Paesi fa uso dei social per lavoro (fonte Adecco); la reputazione on line dei candidati a un lavoro influenza le decisioni dei selezionatori nell’85% dei casi (fonte Job-hunt).

“Quindi – dichiara in una nota Mameli – mostrare il lato umano per farsi scegliere significa rappresentare, anche a livello visuale, i valori che uniscono le imprese al target. E questo passa attraverso un percorso di consulenza d’immagine d’avanguardia”.

Per supportare le imprese e i professionisti di tutta la Sardegna, Confartigianato Sardegna ha chiamato Rossella Oppes, consulente d’immagine certificata dal London Image Institute, riferimento a livello internazionale nel settore.

La Oppes, ha conseguito qualifiche di altissimo livello in Consulenza d’immagine avanzata, Sviluppo personale, Personal branding e Teoria dei colori avanzata. Possiede una consolidata esperienza nella consulenza d’immagine e negli aspetti più aggiornati a essa connessi. Ciò le permette di lavorare in tutto il mondo per privati e brand del lusso. Com