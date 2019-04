A Santa Lucia sconosciuto danneggia gli arredi di un’abitazione: scoperto dai carabinieri responsabile tramite il Dna e denunciato dai carabinieri.

Siniscola (Nu), 19 Apr 2019 – La notte del natale scorso, quando una famiglia di Nuoro entra nella sua casa estiva di Santa Lucia dove trova tutti gli infissi e gli arredi presi a martellate da uno sconosciuto.

L’unica cosa ormai possibile per la coppia è stato avvertire i Carabinieri tramite il numero d’emergenza 112, che in quei giorni di festa si sono recati sul posto e hanno svolto un minuzioso sopralluogo andando a scovare alcune piccole tracce di sangue che il malvivente aveva lasciato nell’abitazione, dopo essersi ferito per entrare nella casa e poi distruggere tutto quello che gli era stato possibile.

Dopo un’attenta indagine, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola sono riusciti a risalire al possibile autore, infatti i militari dopo aver prelevato il suo Dna lo hanno inviato al Ris di Cagliari insieme al campione della traccia ematica repertata durante il sopralluogo. E, ultimata l’analisi del sangue, i due profili sono risultati perfettamente identici e la prova è risultata schiacciante. Quindi per l’uomo è la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, alla quale ora dovrà rispondere del reato di violazione di domicilio e danneggiamento.