Un quarantenne di Oristano si sdraia sui binari della stazione ferroviaria in pieno centro a Cagliari: salvato dai carabinieri

Cagliari, 17 Apr 2019 – Ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, sono intervenuti presso la stazione ferroviaria sita in Piazza Matteotti, dalla quale erano giunte numerose chiamate al numero di emergenza “112” poiché un uomo di 40 anni, originario di Oristano, si era appena sdraiato sui binari destando particolare allarme tra i presenti che segnalavano immediatamente il probabile suicida.

Sul posto subito dopo l’avvistamento sono intervenuti immediatamente il personale dell’Arma hanno subito salvato il mancato suicida nonostante la sua resistenza, per poi denunciarlo in quanto, a seguito degli accertamenti effettuati, l’uomo risulta essere destinatario di una misura di prevenzione personale con foglio di via obbligatorio dal Comune di Cagliari risalente al gennaio 2018.