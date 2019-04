Presidente Regione Sardegna ai vertici di Alitalia e Air Italy: subito soluzione per salvaguardare servizi e occupazione

Cagliari, 15 Apr 2019 – Incontro interlocutorio ieri sera tra i vertici di Alitalia e Air Italy convocati dal presidente della Regione Christian Solinas per definire la questione delle rotte da e per Olbia in regime di continuità territoriale. Alla riunione era presente il management delle due compagnie che ha raccolto l’invito del presidente per trovare una soluzione e definire la vertenza al fine di garantire il servizio di trasporto nella destinazione e salvaguardare l’occupazione.

Attraverso la mediazione del presidente, le due compagnie hanno accettato di studiare un piano di azione da comunicare entro questa mattina. In ogni caso ogni scenario prospettato sarà temporaneo e durerà limitatamente al periodo di definizione di un nuovo bando.

Al termine della riunione il presidente Solinas ha ricevuto una delegazione sindacale e una rappresentanza dei lavoratori di Air Italy ai quali ha rappresentato gli intendimenti della Regione nella vicenda.Com