Noto pregiudicato di Cagliari arrestato dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari per furto aggravato

Cagliari, 16 Apr 2019 – Ieri mattina, gli agenti della Squadra Volanti di Cagliari, hanno arrestato Fabrizio Cordeddu, di 42 anni, con precedenti penali per il reato di furto aggravato.

L’equipaggio della Volante impegnato nei servizi di controllo del territorio, è intervenuto in Via Dante all’altezza dell’esercizio commerciale O.V.S., da dove una donna ha contattato la centrale operativo tramite il 113, e poi ha riferito che un uomo con mossa fulminea si si era impossessato della sua bicicletta, di colore nero e rosso, del valore di 300 €, per poi dileguarsi in direzione Piazza Giovanni.

Diramata la nota a tutti gli equipaggi presenti in zona, gli Agenti hanno indirizzato sin da subito le ricerche su un pregiudicato che pochi minuti prima era stato visto di fronte ai magazzini Coin ubicati nella medesima via.

Quindi due Volanti nel transitare nel quartiere Is Mirrionis hanno intercettato Cordeddu a bordo della bicicletta segnalata che, notati i poliziotti, si è dato alla fuga verso la Via Marghine dove è stato bloccato.

La proprietaria della bicicletta dopo avere presentato la denuncia è rientrata in possesso della bicicletta, mentre il Cordeddu è stato dichiarato in arresto e questa mattina verrà sottoposto a processo con rito direttissimo.