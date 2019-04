Controlli amministrativi su sale da gioco e scommesse della Polizia di Stato a Sassari

Sassari, 13 Apr 2019 – Ieri mattina, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Sassari, ha notificato un provvedimento di conclusione di indagini preliminari, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, Dr. Mario Leo, nei confronti di 13 persone, che a vario titolo si sono rese responsabili di gioco d’azzardo.

L’attività svolta nel corso di un programmato servizio finalizzato al contrasto del gioco illegale, alla sicurezza del gioco ed alla tutela dei minori, è riconducibile ad un episodio avvenuto l’estate trascorsa, quando presso un circolo privato sito nella zona industriale “Predda Niedda” erano state sorprese le persone, mentre giocavano ad un torneo di Poker nella variante del “Texas Hold’em”. All’atto del controllo, l’attività, risultava predisposta con numerosi tavoli ovoidali sui quali erano presenti carte da gioco e numerose pile di fiches nella disponibilità dei giocatori; su alcuni monitor tv erano proiettati il tempo di gioco ed i punteggi conseguiti dai partecipanti.

Nel corso di altri controlli amministrativi si è inoltre appurato che in un’altra sala giochi, sempre ubicata nella zona industriale di Sassari, il gestore ha proseguito nonostante più provvedimenti di sospensione, nell’attività di sala giochi-slot, e per questo motivo è stato deferito all’autorità giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

A margine della stessa attività, gli agenti hanno rilevato che nonostante l’esposizione di un esplicito cartello di divieto di accesso, due minori assistevano alle perfomances dei loro genitori intenti al gioco.