Arrestato giovane brasiliano per traffico di stupefacenti ed altri sei ragazzi segnalati alla prefettura di Cagliari

Cagliari, 13 Apr 2019 – Ieri mattina i carabinieri della Stazione di Pirri della compagnia CC di Cagliari, hanno arrestato un giovane brasiliano di 23 anni, residente a Cagliari, per il reato di “traffico di sostanze stupefacenti”.

I militari, infatti, durante un ordinario servizio di perlustrazione hanno sorpreso tre giovani in via Castiglione in possesso di dosi di marijuana per uso personale. Pertanto hanno si sono poi diretti nell’appartamento dei tre dove la pattuglia dell’Arma ha trovato sei ragazzi, tra cui persino un minore. Effettuata la perquisizione domiciliare, i carabinier hanno arrestato il brasiliano poiché sono state rinvenute nella sua disponibilità oltre 40 dosi tra marijuana e hashish per un totale di circa 100 grammi, materiali vari per il confezionamento della sostanza stupefacente in dosi destinate allo spaccio ed oltre 200 € in banconote, probabile provento illecito.

In seguito alcuni dei giovani sono stati segnalati alla locale prefettura per uso personale di droga, mentre l’arrestato è stato portato davanti al giudice monocratico per la direttissima.