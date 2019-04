Vaccinazioni per bambini e adolescenti: una nuova sede nel complesso dell’ospedale Binaghi

Cagliari, 12 Apr 2019 – Una nuova sede in città per le vaccinazioni destinate ai bambini e agli adolescenti da zero a 18 anni. Il Servizio di Igiene e sanità pubblica della ASSL di Cagliari- Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna, a partire da giovedì 18 aprile, effettuerà infatti le vaccinazioni pediatriche destinate a bimbi e quelle destinate agli adolescenti dagli 11 ai 18 anni, nella nuova sede del complesso ospedaliero Binaghi in via Is Guadazzonis n. 2, al primo piano del corpo aggiunto (ex Centro Trapianti).

Il servizio avrà a disposizione due ambulatori al primo piano, affiancati e destinati ai bimbi delle scuole dell’infanzia e prima elementare, ossia a quelle fasce d’età per le quali è previsto un calendario vaccinale particolarmente fitto negli accessi. E’ previsto, inoltre, uno spazio ludico-ricreativo appositamente allestito in una delle due sale d’aspetto per intrattenere i bimbi durante l’attesa prima della vaccinazione. Di fianco agli ambulatori, è situato il bagno per il pubblico e di fronte due locali destinati a sale d’aspetto con display elimina code. Lo spazio si completa con un altro ambulatorio d destinato agli adolescenti dagli 11 ai 18 anni che effettuano i richiami vaccinali, HPV, ecc.

Una segnaletica con differenze cromatiche faciliterà l’accesso all’utenza: vaccinazioni 0-10 anni, ambulatorio n. 1 e 2, percorso rosso; vaccinazioni adolescenti 11-18 anni, ambulatorio n. 3, percorso arancio.

Il servizio vaccinazioni sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle ore 17. I nuovi locali, dotati di condizionamento d’aria e di acqua calda nei bagni, oltre che di un ascensore idoneo per carrozzine per bambini e invalidi, offriranno un maggior comfort ai genitori che portano i loro bimbi ad effettuare le vaccinazioni. Inoltre, la presenza di un punto giallo presente all’interno del P.O. Binaghi consente anche il pagamento ticket per tutte quelle prestazioni extra Lea (quindi non gratuite).

Nella sede di piazza De Gasperi resteranno invece le vaccinazioni destinate ad adulti, persone anziane e viaggiatori internazionali, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Com