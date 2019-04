Un uomo di 45 anni di Budoni tenta di sfuggire al controllo dei carabinieri ma viene arrestato per i reato di evasione. 

Budoni (Nu), 12 Apr 2019 – I carabinieri della Stazione del paese hanno arrestato un 45enne del posto, già con precedenti alle spalle, per il reato di evasione.

I militari, durante un controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari, hanno incrociato un uomo già ai domiciliari a seguito di alcune condanne, mentre stava guidando tranquillamente la sua auto poco distante dalla frazione di “Tanaunella”.

L’uomo è stato però subito riconosciuto dalla pattuglia dell’Arma ed hanno da subito tentato di bloccarlo, ma una volta vistosi scoperto ha accelerato ed è scappato in direzione dell’ingresso per la 131 dcn. Quindi i militari sono partiti all’inseguimento che si è protratto per diversi chilometri su quell’arteria stradale, fino a quando i carabinieri hanno deciso di desistere in quanto si stava mettendo a repentaglio l’incolumità dei diversi automobilisti che si trovavano nella stessa strada ed andare invece nuovamente verso la sua abitazione. Lì non hanno trovato ovviamente nessuno, fino a quando l’uomo, per cercare di ingannare il personale dell’Arma è sbucato visibilmente affannato da un angolo buio del giardino della sua abitazione, non visibile dalla strada. Ovviamente i militari, non sono caduti nel tranello e anzi, hanno trovato la sua autovettura, che aveva lasciato distante qualche centinaio di metri da casa sua, con il cofano del motore ancora caldo.

A questo punto per il pregiudicato sono scattate le manette e dovrà adesso rispondere del reato di evasione all’Autorità Giudiziaria.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.