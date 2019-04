L’assessore Nieddu saluta i ragazzi della polisportiva Olimpia Onlus in partenza per Brasile No Limits

Cagliari, 12 Apr 2019 – Questa mattina l’assessore all’Igiene, Sanita e Assistenza Sociale, Mario Nieddu, ha ricevuto in assessorato i ragazzi della Polisportiva Olimpia Onlus in partenza per Rio de Janeiro, dove parteciperanno all’evento rivolto agli atleti con disabilità mentale, Brasile no limits 2019, triangolare di beach soccer che li vedrà affrontare la formazione di casa e la rappresentativa di Monaco.

Presenti all’incontro, oltre ai giocatori, accompagnati dal presidente dell’associazione Carlo Mascia, anche il deputato Guido De Martini.

“Auguro ai ragazzi di vincere, ma soprattutto di divertirsi e vedendo, oggi, l’entusiasmo nei loro occhi – conclude la nota dell’assessore Nieddu – posso dire che hanno già vinto. Avere iniziative e realtà di questo tipo nella nostra Isola è un bel segnale per i portatori di disabilità e per le loro famiglie, verso i quali è fondamentale tenere sempre alta l’attenzione”. Com