Giovani sardi in Europa a confrontarsi sul tema del Lavoro: si chiude oggi a Cipro il progetto “Work from Scratch”.

Cagliari, 12 Apr 2019 – La fase di incontro del progetto si concluderà oggi a Cipro dove dal 4 aprile si sono incontrati cinquanta giovani da tutta Europa. Tra loro due ragazzi sardi selezionati dalle Acli a marzo. Lo rendo noto la presidenza delle Acli provinciali di Cagliari.

Cinquanta giovani da tutta Europa a discutere assieme e confrontarsi sul tema del Lavoro. Dal 4 aprile sino alla serata di oggi è in corso di svolgimento a Cipro lo Scambio Giovanile “Work from Scratch”, un’iniziativa portata avanti nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del programma Erasmus+. Al progetto, promosso in Italia dalle ACLI Provinciali di Cagliari e ospitato dal partner internazionale OTI, prendono parte anche due ragazzi sardi selezionati dalle Acli lo scorso marzo.

Il programma della otto giorni cipriota, si legge ancora nella nota, prevede una serie di attività e workshop condotti con metodi non formali, portati avanti con l’obiettivo di discutere di mercato del lavoro, analizzare le esigenze di ogni singolo Paese e creare così un collegamento diretto tra le persone e i popoli: dai Workshop con simulazione di un colloquio di lavoro agli incontri su come scrivere un buon curriculum passando per i confronti sulle differenze nel costo della vita dei vari paesi UE. Al termine del periodo verrà creato un magazine con diversi articoli sul tema occupazione e creazione d’impresa.

«Portare avanti questo tipo di scambi culturali risulta fondamentale a vari livelli – spiega il presidente provinciale Acli Mauro Carta – non soltanto perché sono un’occasione occasione per i giovani sardi per discutere della situazione attuale analizzando esigenze e opportunità presenti in Italia e all’Estero, ma anche perché nel corso degli incontri si discute anche dei tanti strumenti UE e nazionali che consentano ai giovani di acquisire esperienza, conoscenze, abilità e competenze in modo che possano soddisfare le esigenze del mercato del lavoro in continuo cambiamento». Com