Assemblea ordinaria del Banco di Sardegna approva relazione finanziaria annuale 2018 e distribuzione dividendi

Sassari, 12 Apr 2019 – L’assemblea ordinaria del Banco di Sardegna S.p.A. riunitasi in data 12 aprile 2019 ha deliberato, tra l’altro, di approvare la relazione finanziaria annuale 2018 e la distribuzione di un dividendo complessivo di euro 23.718.196,65 da attribuire come segue: alle azioni di risparmio (numero cedola 24) un dividendo unitario complessivo di 0,50394 euro, al netto della quota destinata ad integrare il “Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi”; alle azioni privilegiate (numero cedola 16) un dividendo unitario di 0,48 euro; alle azioni ordinarie (numero cedola 17) un dividendo unitario di 0,45 euro.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 15 maggio 2019, con data “stacco” cedole il 13 maggio 2019 e record date il 14 maggio 2019. Com