Scoperta evasione fiscale per oltre 97.000 euro dai militari della Gdf di Cagliari

Cagliari, 11 Apr 2019 – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, i militari della Seconda Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una pizzeria operante in Quartu Sant’Elena che ha presentato le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed IVA non veritiere, occultando così al Fisco ricavi per oltre 97.000 euro.

Le operazioni di controllo sono state mirate alla ricostruzione del reale volume dei corrispettivi conseguiti dalla pizzeria relativamente agli anni d’imposta dal 2015 al 2018.

Ciò in considerazione anche del fatto che all’atto dell’accesso i militari hanno reperito copiosa documentazione extracontabile (“in nero”) rappresentata da numerosi blocchetti riportanti i dati delle vendite da asporto ed i corrispettivi giornalieri effettivamente conseguiti.

Il successivo confronto di tali dati con le scritture obbligatorie ha fatto emergere copiose e ripetute differenze che hanno consentito ai Finanzieri di calcolare, per i tre anni sottoposti a controllo, l’ammontare delle vendite non dichiarate per un importo complessivo di 97.889 euro ed una conseguente evasione I.V.A. di 9.786 euro.