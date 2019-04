Militari Gdf Cagliari sequestra 6.300 litri di olio lubrificante.

Cagliari, 11 Apr 2019 – I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari hanno eseguito uno specifico intervento in materia di contrasto alla non osservanza delle disposizioni a disciplina del comparto dei prodotti energetici.

Durante l’avvio di un controllo di natura fiscale eseguito nei confronti di una azienda del Campidano, le Fiamme Gialle, durante l’ispezione dei locali adibiti a deposito commerciale di prodotti sottoposti ad accisa, hanno riscontrato l’assenza del previsto certificato di prevenzione incendi, indispensabile per lo svolgimento della specifica attività nel comparto della vendita di oli lubrificanti e combustibili.

L’assenza di tale documento pone in serio pericolo l’incolumità dell’esercente, dei clienti nonché di coloro che si trovano nelle vicinanze dell’esercizio commerciale.

Quindi vista la pericolosità della situazione, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di 6.303 litri di olio lubrificante: il materiale è stato opportunamente cautelato e immediatamente trasportato in luoghi sicuri, autorizzati alla custodia. E, inoltre, la parte dell’immobile della società adibito a deposito e punto vendita è stato posto sotto sequestro.

Infine, il titolare dell’azienda è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per la mancanza del certificato di prevenzione incendi nonché, in violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per non aver adottato idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.