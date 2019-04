Elezioni Parlamento Europeo: adempimenti per la presentazione delle candidature

Cagliari, 11 Apr 2019 – In occasione della presentazione delle candidature per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo all’Italia del prossimo 26 maggio 2019, per garantire l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste dei candidati, l’Ufficio Elettorale resterà aperto al pubblico, nei giorni e negli orari indicati:

Sabato 13 e domenica 14 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Lunedì 15 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Martedì 16 e mercoledì 17 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con orario continuato. Com

