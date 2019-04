Festeggiato oggi il 167° anniversario fondazione della Polizia di Stato

Oristano, 10 Mag 2019 – La Polizia di Stato oggi celebra il 167° anniversario dalla fondazione, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, civili e militari, della Provincia.

Il dato di partenza cui dare attenzione è l’analisi dell’andamento criminale nel territorio provinciale, che ha visto in una annualità, a partire dall’aprile scorso, una tendenza in diminuzione dei reati del 21 % circa. La diminuzione colpisce tutte le principali e frequenti tipologie in maniera abbastanza omogenea. Risultano come eccezione le truffe o comunque frodi informatiche, che segnalano un aumento del 18 % circa. Restano stabili invece i danneggiamenti.

A fronte del dato sopra citato, si è registrata un’attività della Polizia di Stato che ha prodotto un aumento delle risultanze operative. Sono infatti saliti del 57 % circa gli arresti e del 38% circa i denunciati alla A.G. Si deve rilevare, purtroppo, che anche in materia di delittuosità minorile vi è stato un aumento degli arrestati, in ovvio incremento rispetto al precedente pari a zero, ed i deferiti alla A.G., in aumento del 53 % circa.

Attività operativa degli Uffici della Questura

Nel particolare, l’attività degli Uffici presenti sul territorio ha visto le seguenti operazioni della Squadra Mobile:

L’indagine di polizia giudiziaria, denominata Texas Hold’Em ha avuto origine e si è sviluppata durante lo scorso anno, per poi concludersi nei primi mesi del 2019. L’inchiesta, anche grazie anche all’ausilio di una intensa attività tecnica, ha permesso di rinvenire tre distinte piantagioni illegali di marijuana per un numero complessivo di 3500 piante con l’arresto in flagranza di reato dei rispettivi “coltivatori”. Oltre questo, sono state eseguite 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 2 arresti differiti, e 6 arresti in flagranza di reato, col sequestro, in totale, di oltre 5 chili di stupefacente di vario genere.

In materia di contrasto all’immigrazione clandestina sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso, circa 20 extracomunitari i quali, avvalendosi di documentazione falsa o alterata si presentavano presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per ottenere il permesso di soggiorno pur non avendone i requisiti.

Nel corso dell’ultimo anno sono state 6 le persone nei confronti delle quali la Squadra Mobile ha eseguito delle misure cautelari per il reato di furto aggravato in abitazione, di cui 3 sono state arrestate in flagranza di reato mentre cercavano di accedere all’interno di una villa situata nel comune di Mogoro: le altre 3 sono state tratte in arresto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per alcuni furti in appartamento commessi nel Comune di Oristano.

In ordine al reato di Maltrattamenti in Famiglia, sono state deferite all’autorità Giudiziarie, dallo scorso aprile 2018 alla data odierna, 33 persone delle quali 3 sono state destinatarie anche di misura cautelare. In un solo caso il reato in questione è stato contestato ad una donna per maltrattamenti nei confronti del marito; negli altri casi è stato il marito a commettere il delitto.

Il 22 marzo scorso è stata eseguita la misura degli arresti domiciliari a carico di un imprenditore di origini ogliastrine ma da anni residente ad Oristano, il quale ha tentato di corrompere il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune al fine di ottenere l’approvazione di un progetto di lottizzazione presentato dalla sua società al Comune di Oristano.

Per concludere, non possono non citarsi le indagini sulla morte della Pazdernik Brigitte, donna anziana di Narbolia, ritrovata cadavere nelle acque della costa oristanese a seguito di asserito allontanamento volontario della stessa dalla abitazione di residenza. Per il fatto è stato indagato e poi incarcerato, a seguito di misura di custodia cautelare, il marito della donna, tale Giovanni Perria.

La Divisione Polizia Anticrimine ha contribuito producendo in particolare 123 misure di prevenzione, variamente denominate e divise per relativa tipologia, fra cui spiccano 24 ammonimenti del Questore e 1 Daspo.

Di rilievo è stata anche l’attività info-investigativa della D.I.G.O.S., che nel periodo in esame ha monitorato 226 eventi di vario tipo, fra i quali manifestazioni di ordine pubblico, di protesta e assembleari. Son stati effettuati anche servizi dedicati di c.d. antiterrorismo, finalizzati ad individuare particolari luoghi e persone di potenziale interesse, identificando 150 soggetti.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha registrato un aumento delle chiamate ricevute del 6,5 % circa, dato che se confrontato con il dato in diminuzione della criminalità può essere sintomo di una maggiore sensibilità dei cittadini agli illeciti ed una maggiore fiducia nell’operato delle FF.OO. In aumento del 40 % anche gli arresti in flagranza (14) delle Volanti, con la presenza sul territorio di circa 2000 servizi di Volante, che hanno identificato 22.000 persone circa e denunciato alla A.G. 70 soggetti.

L’attività della Squadra Cinofili ha conseguito le seguenti attività, a beneficio delle Questure della Regione:

Servizi operativi effettuati nr. 234

Unità cinofile impiegate nr. 286

Persone in stato di arresto nr. 19

Persone denunciate in stato di libertà art. 73 D.P.R. 309/90 nr. 4

Persone contravvenzionate art. 75 c.5 D.P.R. 309/90 nr. 6

Valuta sequestrata euro 16.864

La Squadra Nautica ha vigilato i mari e le coste con le seguenti attività:

ore di navigazione 207 miglia percorse 1103 natanti controllati 40 persone controllate 1118.

Attività Amministrativa della Questura

L’attività della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha prodotto i seguenti dati.

Ufficio Armi:

863 porti fucile rilasciati 45 decreti di rifiuto/ sospensione/revoca porto di fucile 06 decreti di rifiuto di nulla osta all’acquisto

nr.13 proposte di divieto detenzione armi

nr.35 diffide artt.186-187 e reati vari

nr.68 procedimenti amministrativi legge 241/90

Ufficio Passaporti:

2367 passaporti rilasciati

Ufficio Licenze:

136 provvedimenti trattati o rilasciati

Ufficio Immigrazione:

1061 permessi di soggiorno rilasciati per un bacino d’utenza pari a 1788 extracomunitari residenti in provincia; 523 richieste di protezione internazionale trattate, di cui 396 rinnovate e 87 sospese.

Ufficio Frontiera e Squadra Amministrativa:

per la frontiera, si sono avute 159 motonavi controllate, con 2151 marittimi e 1688 shore pass rilasciati; la Squadra Amministrativa ha controllato 77 esercizi commerciali e denunciato alla A.G. 23 persone.

Uffici della Polizia di Stato in provincia

CAIP di Abbasanta

Anno 2019 TIPOLOGIA DI CORSO NUMERO DI CORSI NUMERO FREQUENTATORI Aggiornamento Servizi scorta e sicurezza 3 113 corso aggior. istr Servizi scorta e sicurezza 1 10 Pol. Egiziana tecniche di scorta 1 20 Aggiornamento istruttori tecniche di guida 2 28 7 171 totale

7° REPARTO VOLO

Missioni effettuate Numero Missioni Ore di volo Totali 430 461:30 Attività Operativa 240 281:40 Vigilanza Stradale 1 1:15 Polizia Giudiziaria 40 41:55 Ordine Pubblico 18 17:50 Ricerca e Soccorso 13 16:10 Controllo del Territorio 36 37:10 Controllo del territorio FRONTEX 106 153:00 Attività Tecnica 16 9:35 altro 10 4:45 Attività Addestrativa 190 179:50

Polizia Stradale

4410 Violazioni al Codice della Strada

1413 Pattuglie impiegate

160 Persone denunciate all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcolica

9 Persone denunciate all’A.G. per guida sotto effetto sostanza stupefacenti

337 Veicoli sottoposti a sequestro per mancanza di copertura assicurativa

7004 Punti patente decurtati

324 Patenti di guida ritirate

162 Carte di circolazione ritirate

Dati incidentalità stradale rilevata:

1 Persone decedute 52 Persone ferite 1 Incidenti mortali 34 Incidenti con lesioni 42 Incidenti con danni 77 Incidenti rilevati – totale

Polizia Ferroviaria

PATTUGLIE IN STAZIONE PATTUGLIE AUTOMONTATE LUNGO LINEA FS TRENI SCORTATI PERSONE IDENTIFICATE VEICOLI CONTROLLATI PERSONE SEGNALATE ALL’AUTORITA AMMINISTRATIVA SANZIONI AL DPR 753/1980 SANZIONI AL CDS MINORI RINTRACCIATI 710 63 100 11.948 17 1 7 2 2

Polizia Postale

Incontri con le scuole Spazi virtuali controllati Uffici PP.TT. controllati PERSONE IDENTIFICATE Persone Indagate Deleghe denunce Danno in € Perquisizioni Servizi vigilanza Uffici PP.TT. 2 83 30 40 1 6 1.770,00 3 3

Reparto Prevenzione Crimine Sardegna

Provincia Oristano Pattuglie 978 Operatori 1726 Posti di controllo totali contingente 530 Persone identificate 6863 Totale veicoli controllati 16321 Esercizi pubblici controllati 33 Perquisizioni 68 Totale CSD 85 Totale sanzioni amministrative 6 Persone arrestate d’iniziativa 0 Persone arrestate in es. ord. A.G. 7 Persone denunciate d’iniziativa 9 Hashish (gr.) 2069,851 Marjuana (gr.) 100,983 Piante Marijuana (nr.) 0 Eroina (gr.) 9,466 Cocaina (gr.) 28,189 Denaro sequestrato (€) 2965