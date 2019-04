Come affrontare con successo un colloquio di lavoro: Venerdì il workshop gratuito alle Acli di Cagliari

Cagliari, 10 Apr 2019 – Affrontare e superare un colloquio di lavoro non è cosa semplice, specie in questo periodo: la grande concorrenza e il conseguente poco tempo concesso dagli esaminatori sono spesso ostacoli difficili da superare. Per questo, comprendere quali aspetti sono oggetto di analisi e valutazione da parte dei selezionatori è fondamentale per riuscire a valorizzare e far risaltare le proprie attitudini e caratteristiche personali.

Venerdì 12, a partire dalle 17 nella sede di viale Marconi 4, le Acli provinciali di Cagliari organizzano un workshop gratuito tenuto dai consulenti dello “Sportello di orientamento al lavoro e agli studi”. Nel corso del pomeriggio di lavoro, introdotto dal presidente provinciale Acli Mauro Carta, interverranno la psicologa del Lavoro Alessandra Fronteddu e la Consulente del Lavoro Giorgia Milia per analizzare tutti gli aspetti del colloquio al fine di chiarire quali caratteristiche personali le aziende ricercano nei candidati, quale atteggiamento sia meglio tenere, quali domande i selezionatori presumibilmente faranno, cosa è meglio dire e cosa no, come imparare a dare il meglio di sé, come gestire il prima e il dopo colloquio.

L’incontro è il primo evento organizzato nell’ambito dello Sportello di orientamento al lavoro e agli studi: uno strumento pensato per fornire orientamento sulle opportunità formative e di mobilità internazionale, dare un aiuto concreto ai giovani, e in particolare i neet, a trovare un lavoro, uno stage o un’esperienza di lavoro all’estero.

Il workshop è rivolto ai soci Acli. Per partecipare è quindi necessario tesserarsi presso la segreteria di Cagliari – Viale Marconi 4. Se invece si è già in possesso della tessera 2019 sarà sufficiente comunicare la propria volontà di partecipare al workshop inviando una mail a acliprovincialicagliari@gmail.com o chiamando lo 07043039.