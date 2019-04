Regione Sardegna, assessore alla sanità Mario Nieddu incontra il comitato dell’istituto ciechi “Maurizio Falqui”

Cagliari, 8 Apr 2019 – È stato convocato in assessorato per mercoledì 10 aprile, dall’assessore alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, Mario Nieddu, l’incontro con il Comitato Pro Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui”, storico centro per la formazione e integrazione dei ciechi e ipovedenti della Sardegna, commissariato dal 2017.

“Abbiamo voluto raccogliere immediatamente – scrive in una nota l’assessore Nieddu – l’allarme lanciato dagli utenti dell’istituto, che da tempo lamentano difficoltà nell’usufruire dei servizi erogati dall’ASP. Ritengo incomprensibile e irrispettoso il silenzio in cui la precedente amministrazione si è trincerata, persino davanti alle richieste di chiarimenti della propria maggioranza”. L’assessore alla Sanità, conclude il comunicato, affermando: “Abbiamo preso l’impegno con sardi e vogliamo fare chiarezza per inaugurare un nuovo corso fatto di trasparenza e confronto fra i cittadini e la Regione”. Com