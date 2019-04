Modifiche al traffico per il Pellegrinaggio da Sinnai a Bonaria nelle vie del Comune di Cagliari

Cagliari, 8 Apr 2019 – Per consentire il corretto svolgimento del Pellegrinaggio da Sinnai fino al Santuario di N.S. di Bonaria in programma giovedì 25 aprile, è stato necessario prevedere alcune limitazioni al transito e alla sosta dei veicoli nel tratto interessato dalla processione che occuperà la sede stradale.

Pertanto, nella via Italia e nelle altre vie come di seguito specificate, giovedì 25 aprile verranno adottate le seguenti prescrizioni:

l’istituzione di una breve interruzione del traffico veicolare durante il passaggio della manifestazione, nella fascia oraria 6.45-9,00, nelle vie: Italia, Piazza Italia, Balilla, Santa Maria Chiara, Pontida, Riva Villasanta, Ciusa, Bacaredda, Piazza Garibaldi, Sonnino, Diaz, Scalinata di Bonaria, Piazza Bonaria;

l’istituzione del divieto di transito al traffico veicolare (compresi i mezzi pubblici), in entrambi i sensi di marcia, nel Viale Bonaria tra la strada di accesso verso l’Oratorio dei Padri Mercedari e l’intersezione Viale Bonaria/Via Milano/Via Ravenna, nella fascia oraria 7.30-9,00;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, nel Viale Bonaria tra la strada di accesso verso l’Oratorio dei Padri Mercedari e l’intersezione Viale Bonaria/Via Milano/Via Ravenna in entrambi i sensi di marcia, nella fascia oraria 6,00-9,00;

l’istituzione del divieto d’accesso nel Viale Bonaria nell’intersezione con il Viale Cimitero e nella bretella da Via Bottego, nella fascia oraria 7.30-9.00;

Nella stessa giornata del 25 aprile e negli orari durante saranno in vigore le precedenti prescrizioni, ci saranno anche alcune deviazioni del traffico veicolare. Nello specifico:

1.- Viale Bonaria Lato Rai/Viale Cimitero: obbligo di svolta a sinistra o a destra;

2.- Viale Cimitero/Viale Bonaria: obbligo di proseguire diritti per entrambi i sensi di marcia;

3.- Via Bottego/Viale Bonaria: obbligo di proseguire diritti;

4.-Via Milano/Via Ravenna: obbligo di svolta a destra;

5.- Via Ravenna/Via Milano: obbligo di svolta a sinistra;

6.- Bretella di accesso all'oratorio dei Padri Mercedari/Viale Bonaria: obbligo di svolta a destra.