Gdf gruppo di Olbia sequestra canile irregolare: denunciati due responsabili per i reati di falso ideologico e detenzione di animali in condizioni di disagio.

Olbia, 8 Apr 2019 – Questa mattina, coordinati dal Comando Provinciale di Sassari, i militari del Gruppo della Gdf di Olbia hanno dato esecuzione ad un’attività di perquisizione e sequestro preventivo di un canile gestito da un’associazione di volontariato, disposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.

L’associazione, incaricata della cura e della custodia di animali da affezione, sarebbe sospettata di detenere, fin dall’anno 2015, cani randagi in condizioni incompatibili con la natura di animali domestici producendo loro gravi disagi. L’istituto, a fronte di una capacità massima consentita di 300 animali, ne avrebbe ospitati oltre 500. Le operazioni sono finalizzate a verificare le condizioni igienico-sanitarie nonché l’adeguatezza dei box per garantire e tutelare la salute degli animali.

I reati per cui i finanzieri procedono nei confronti dei due responsabili sono “falsità ideologica in certificati emessi da esercenti un servizio di pubblica necessità” e “abbandono di animali” ma non si escludono ulteriori sviluppi delle indagini sulla scorta delle evidenze acquisite e delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria inquirente.

Ora le Fiamme Gialle, attraverso l’analisi della documentazione acquisita, dovranno appurare anche l’eventuale sussistenza di altri reati connessi alla percezione di contributi pubblici.

Alle operazioni del Nucleo Mobile del Gruppo Olbia hanno partecipato le componenti specialistiche della Squadra Cinofili ed i Baschi Verdi coadiuvate dalla Sezione Aerea della Comando Provinciale Sassari