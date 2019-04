Ieri in Sardegna il prefetto Franco Gabrielli

Cagliari, 6 Apr 2019 – Ieri, il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli, accompagnato dal Questore dr. Pierluigi d’Angelo, ha incontrato gli alunni e gli studenti della scuola Primaria di primo e secondo grado dell’Istituto Comprensivo Statale n° 2 di Sinnai.

L’incontro si è svolto nell’Aula Magna della scuola alla presenza di autorità, dirigenti scolastici, docenti e ad una rappresentanza dei diversi uffici della Polizia di Stato che hanno portato avanti i progetti di educazione alla legalità affrontando con i ragazzi i temi della solidarietà sociale, del rispetto delle regole e del senso civico, soffermandosi sugli argomenti legati al fenomeno del bullismo, al corretto uso dei social e del rispetto delle regole del Codice della strada.

Il Prefetto Gabrielli, dopo essersi rivolto agli studenti soffermandosi sui diversi temi della legalità e della attività di polizia al servizio dei cittadini, si è intrattenuto con i ragazzi rispondendo ad alcune loro domande.

Al termine il Capo della Polizia ha fatto visita alla Questura incontrando, nella Sala Conferenze, le rappresentanze dei Funzionari, dei poliziotti e del personale civile in servizio in tutti gli uffici e reparti della polizia di stato in provincia. All’incontro hanno partecipato anche i Segretari provinciali delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Cagliari e Carbonia.