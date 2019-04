Una ragazza di 16 anni rom tenta una rapina a Assemini ma è stata costretta alla fuga con una pala da pizzaiolo e poi arrestata dai carabinieri

Assemini (Ca), 5 Apr 2019 – Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Assemini della compagnia di Cagliari, hanno arrestato per il reato di tentata rapina una minorenne cagliaritana di 16 anni, di origine rom.

La ragazzina, infatti, intorno alle 21 si era introdotta all’interno della pizzeria “Giorgione” sita in via Sulcitana ad Elmas dove, coltello in mano, ha minacciato il titolare dell’esercizio commerciale a cui ha chiesto di consegnarle i soldi contenuti all’interno del registratore di cassa. Infatti, la minore, ha usato dei toni assolutamente violenti ma il titolare non si è fatto intimidire, ha impugnato la pala utilizzata per le pizze e l’ha messa in fuga.

Quindi la ragazzina è fuggita nelle vie adiacenti ma è stato quasi subito rintracciata dai carabinieri all’interno del supermercato “Lidl” non molto distante dalla pizzeria. Dove poi, una volta recuperata l’arma utilizzata per la rapina, la giovane è stata dichiarata in arresto e rinchiuso presso l’istituto di pena per minori di Quartucciu.