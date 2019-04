Esercitazione alla Monfenera lunedì 8 aprile

Cagliari, 5 Apr 2019 – Lunedì 8 aprile dalle 9,30 alle 12,30 all’interno della Caserma Monfenera di viale Poetto, il 151° Reggimento Fanteria Sassari, sarà impegnato in una esercitazione su un compito tattico tipico della fanteria.

Durante lo svolgimento dell’attività esercitativa-dimostrativa, saranno utilizzati, oltre che elicotteri per il pattugliamento aereo e per la prova di evacuazione di un ferito, anche munizioni a contatto simunition e fumogeni il cui impiego potrà essere visibile anche all’esterno. Eventuali rumori insoliti provenienti dall’interno della Caserma non dovranno creare allarmismo nei cittadini.

Il tutto, comunque, verrà svolto in assoluta sicurezza sia per il personale impegnato nell’esercitazione che per la popolazione civile. Com

Condividi su...