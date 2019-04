Personale della Polizia di Stato denuncia in stato di libertà due uomini per furto aggravato.

Sassari, 4 Apr 2019 – Ieri, il personale della Polizia di Stato di Sassari ha segnalato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria S.A., di 38 anni, originario di Foggia, per il reato di furto aggravato in concorso con P.M.G., polacco, di 53 anni, residente in città.

È stato accertato che i due, dopo essersi introdotti in un condominio, hanno infranto il finestrino di un’automobile parcheggiata all’interno, dalla quale hanno rubato diversi oggetti.

I ladri, probabilmente, non si sono resi conto della presenza di una telecamera che ha documentato la loro attività.

Proprio lo studio delle immagini registrate ha consentito agli investigatori della Squadra Mobile, anche grazie al patrimonio informativo proveniente dall’attività di controllo del territorio espletata dagli agenti della Sezione Volanti della Questura, di attribuire un nome ai soggetti ripresi dall’impianto di videosorveglianza.

Quindi i malviventi sono stati riconosciuti dagli operatori, in quanto noti per i loro trascorsi giudiziari.

È in corso anche una ulteriore attività non escludendosi un possibile coinvolgimento dei due soggetti in altri episodi reati, perpetrati nei giorni scorsi.