Nuovo tentativo di femminicidio in Sardegna: un 48 tentato di uccidere la sua ex moglie ma la salva un macellaio mettendo in fuga l’aggressore.

Quartu Sant’Elena (Ca), 5 Apr 2019 – Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno arrestato Vincenzo Casula, di 48 anni, di Maracalagonis, per il reato di tentato omicidio nei confronti dell’ex moglie.

Questa mattina il Centro Operativo ha ricevuto una chiamata sulla linea 113 che segnalava un aggressione ai danni di una donna a Maracalagonis.

Un equipaggio della Squadra Volanti del Commissariato cittadino, giunto immediatamente sul posto e individuato la vittima, ha raccolto dalla stessa donna le prime informazioni.

L’aggredita, in particolare ha raccontato che l’ex marito l’aveva seguita brandendo un bastone di grosse dimensioni con cui aveva danneggiato la vetrina di un esercizio commerciale per poi colpirla violentemente più volte.

Dopo aver tentato di difendersi è riuscita, grazie all’aiuto di alcuni dipendenti del locale danneggiato, a rifugiarsi in una vicina macelleria, dalla quale, dopo essersi rinchiusa in una stanza, è riuscita a chiamare il 113. E quasi subito è stata raggiunta dall’ex marito che ancora brandiva il bastone ed urlando la minacciava di morte ma la poveretta è stata difesa dal titolare della macelleria che con fermezza ha costretto l’uomo ad uscire, e poi si è allontanato a bordo del proprio fuoristrada.

I poliziotti, viste le condizioni della donna, hanno subito allertato il 118 che ha accompagnato la vittima dell’aggressione presso il pronto soccorso di un nosocomio cittadino.

Avviate immediate ricerche, poco dopo, personale del Commissariato di Quartu Sant’Elena e delle Volanti di Cagliari, lo hanno rintracciato e fermato nei pressi della sua abitazione dove era ancora in possesso del bastone utilizzato, che presentava tracce di sangue ed è stato quindi dichiarato in arresto per il tentativo d’omicidio.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato rinchiuso presso la Casa Circondariale di Uta.

Ulteriori particolari sulla vicenda saranno forniti dal Dirigente del Commissariato di Quartu Dr. Fabrizio Selis, alle ore 16.00 presso gli uffici del Commissariato.