Gruppo Consiliare regionale Movimento Cinque Stelle – “Giornata storica in Regione per il Movimento ma la maggioranza è già spaccata”

Cagliari, 04 Apr 2019 – “Oggi è decisamente una data storica per il Movimento Cinque Stelle che, per la prima volta in Sardegna, entra in Consiglio regionale. Lo affermano in una nota i nuovi consiglieri regionali del M5S. Traguardo reso ancora più importante dal fatto che il Movimento è rappresentato sui banchi dell’Aula nel rispetto di una perfetta parità di genere, tre uomini e tre donne”.

Una data storica, evidenzia il gruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale, che però coincide anche con l’evidente “spaccatura che emerge chiaramente all’interno della maggioranza: su 12 assessori ne sono stati nominati solo 5 ma soprattutto, dopo ben 3 votazioni, non è stato ancora nominato il presidente del Consiglio regionale. Il sintomo è chiaro: Forza Italia e Lega non trovano l’accordo”.

Il tutto si riflette sulle attività del Consiglio: “Noi del Movimento Cinque Stelle non vediamo l’ora di iniziare a lavorare – afferma la capo gruppo Desirè Manca -. Ma la situazione interna alla maggioranza rappresenta già un ostacolo a tutte le proposte che abbiamo già pronte e pronte ad essere presentate in Consiglio regionale. Situazione che va risolta al più presto, perché l’unico obiettivo deve essere lavorare per i cittadini dell’intera Sardegna”. Com