Gdf Cagliari scopre evasione fiscale per oltre 500.000 euro.

Cagliari 4 Apr 2019 – Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società del settore marittimo con sede nel capoluogo.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata al riscontro circa il corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti. E le operazioni di controllo eseguite hanno permesso di rilevare dei costi registrati dall’azienda – e che quindi sono andati ad abbassare il reddito dichiarato con il fine di pagare minori tasse- che in realtà non potevano essere contabilizzati.

Durante l’ispezione, infatti, i Finanzieri hanno evidenziato che la società aveva corrisposto ad un membro del proprio consiglio di amministrazione degli emolumenti senza che la stessa fosse in possesso di elementi tali da documentare l’operato concreto del manager in modo da giustificarne i compensi.

Difatti, affinché i costi possano essere contabilizzati e quindi portati in riduzione del reddito imponibile, non è solo necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spese che si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi che vanno a formare il reddito di impresa.

Nel caso esaminato, i compensi corrisposti per quattro annualità – dal 2014 al 2017 – non potevano essere dedotti dal reddito dichiarato in quanto gli elementi acquisiti nel corso della verifica sono stati ritenuti insufficienti a fornire la prova della prestazione resa dal manager e della conseguente congruità del compenso corrispostogli.

L’attività ispettiva si è quindi conclusa con la constatazione che la società ha sottratto al Fisco elementi di reddito per complessivi € 524.848.